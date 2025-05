Dirigentes do Fed destacam impacto de tarifas em incerteza econômica

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Kansas, Jeffrey Schmid, afirmou nesta sexta-feira, 23, que a atual incerteza econômica é impulsionada pelas discussões em torno da política tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump. “Ainda nos perguntamos o quanto da nossa economia será afetado por essas tarifas. Estamos em uma situação econômica de transição”, acrescentou.

Ao lado de Schmid em um evento, o presidente do Fed de St. Louis, Alberto Musalem, destacou que “executivos de empresas estão tentando descobrir como lidar com a incerteza em relação às cadeias de suprimento, aos estoques e à inflação”.

Ele observou ainda que “as expectativas de inflação estão subindo no curto prazo, o Produto Interno Bruto (PIB) está próximo do seu potencial, o mercado de trabalho está perto do pleno emprego e a inflação continua acima da meta de 2%”.

Schmid enfatizou que o Fed precisa “ter cautela quanto ao peso que atribui aos dados qualitativos”. Musalem complementou: “esses dados qualitativos, como pesquisas nossas, servem para nos dar um ‘norte’, mas nós temos que saber pesá-las”.

Os dirigentes afastaram a possibilidade de um retorno iminente aos juros próximos de zero e defenderam uma política monetária mais previsível. Musalem avaliou que “há, no máximo, uma chance em cinco” de a taxa voltar a esse nível. Schmid, por sua vez, alertou que “nada de bom acontece” quando os juros chegam a zero e afirmou que o BC americano caminha para uma curva de juros “mais estável e normalizada”, embora precise “refletir profundamente” sobre o uso do balanço nos próximos anos.

Sobre o sistema de pagamentos instantâneos que está sendo desenvolvido pelo Fed, o FedNow, Schmid afirmou que ele contará com “muitos pontos de segurança” e destacou que “provavelmente nenhum outro sistema de pagamento será desenvolvido no país pelos próximos 15 anos”, o que exige comprometimento em sua implementação. Segundo o dirigente, o projeto é inspirado no Pix, sistema brasileiro de pagamentos instantâneos, cujas transações ele elogiou.

Já em relação à inteligência artificial (IA), Musalem disse ter “bastante esperança de que a IA ajude muitos setores econômicos” e afirmou que “já é possível ver a marca da IA na produtividade do país e a marca dos investimentos em IA no PIB dos EUA”.

Estadão Conteúdo