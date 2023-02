Diretora do Fed diz prever que taxas de juros nos EUA continuarão subindo

A diretora do Federal Reserve Bank Michelle Bowman previu que as taxas de juros do país continuarão subindo

A diretora do Federal Reserve Bank (Fed, o banco central dos Estados Unidos) Michelle Bowman previu nesta segunda-feira, 13, que as taxas de juros do país continuarão subindo para que a instituição consiga cumprir sua meta de inflação de 2%. Ela, que falou durante evento da Associação Americana de Banqueiros (ABA, pela sigla em inglês), disse acreditar ser ainda viável que o Fed consiga garantir um “pouso suave” da economia, acrescentando que o mercado de trabalho está muito forte e a inflação está moderando, embora não no nível que “gostaríamos de ver”. Leia também Marinho pede apoio da Fiesp para acabar com saque-aniversário do FGTS

Michele Bowman também comentou que o futuro da política monetária do Fed depende de novos dados econômicos e que vários indicadores serão divulgados até a próxima reunião do Fed, marcada para 21 e 22 de março. Estadão Conteúdo