Destroços são encontrados próximos ao Titanic, diz Guarda Costeira dos EUA

A Guarda Costeira dos Estados Unidos anunciou, nesta quinta-feira (22), que um robô encontrou destroços próximos ao navio Titanic. Ainda não se sabe se as peças pertencem ao submarino desaparecido há cinco dias que levava cinco turistas para conhecer o naufrágio.

“Um campo de destroços foi descoberto na área de busca por um ROV (veículo de controle remoto) perto do Titanic”, anunciou a Guarda Costeira nas redes sociais. “Os especialistas do comando unificado estão avaliando as informações”, acrescentou.

No submersível estavam um piloto e quatro passageiros, entre eles um bilionário britânico. Segundo as estimativas das autoridades, o estoque de oxigênio da cápsula acabou na manhã de hoje.