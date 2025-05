Desfile militar com tanques percorrerá Washington no dia do aniversário de Trump

Tanques, helicópteros e tropas vão desfilar por Washington em 14 de junho, informou nesta quarta-feira (21) o Exército dos Estados Unidos, em uma demonstração de poderio militar pelos 250 anos dessa força que, além disso, coincide com o aniversário do presidente Donald Trump.

O fato de a parada militar, que terá um custo estimado de até 45 milhões de dólares (R$ 254 milhões), ser realizada no mesmo dia do aniversário do magnata republicano causou controvérsia, com convocações para protestos no mesmo dia.

No total, 28 tanques M1A1, 28 veículos de combate Bradley, 28 Strykers e quatro Paladins vão participar do desfile, informou aos jornalistas o porta-voz do Exército, Steve Warren.

Também “vão participar mais de 50 helicópteros, entre eles o AH-64 Apache, o UH-60 Blackhawk e o CH-47 Chinook”, completou.

Após o desfile, a equipe militar de paraquedistas Golden Knights saltará e entregará a Trump uma bandeira americana, segundo Warren.

O Exército disse nesta quarta que serão utilizadas placas de metal para proteger as ruas, diante das preocupações pelo peso dos veículos militares.

A última grande parada marcial em Washington ocorreu em 1991 para celebrar o fim da Guerra do Golfo.

