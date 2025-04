Desabamento de prédio deixa ao menos 11 mortos na Índia

O incidente ocorreu durante a madrugada em um bairro no nordeste da cidade, onde vivem principalmente imigrantes de outras partes do país. As equipes de resgate passaram o dia todo buscando entre os escombros.

Onze pessoas foram declaradas mortas, informou o canal NDTV, embora outras 11 tenham sido resgatadas e levadas ao hospital. Cinco ainda estavam sendo tratadas, segundo a emissora.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, declarou estar “entristecido pela perda de vidas”.

A causa do desabamento do edifício de quatro andares ainda é desconhecida. De acordo com a imprensa local, a estrutura desabou “como um castelo de cartas”.

Desabamentos de prédios são frequentes na Índia, e as construções ilegais – muitas vezes moradias para trabalhadores imigrantes – são comuns nas grandes cidades.

© Agence France-Presse