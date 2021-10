Coreia do Norte lança ao mar projétil não identificado

O projétil foi disparado ao mar ao leste da península, disse o chefe de estado-maior conjunto da Coreia do Sul em um comunicado

A Coreia do Norte disparou para o mar um projétil não identificado, informaram nesta terça-feira (noite de segunda, 18, no Brasil) as forças armadas sul-coreanas, no mais recente de uma série de testes bélicos de Pyongyang nas últimas semanas.

O projétil foi disparado ao mar ao leste da península, disse o chefe de estado-maior conjunto da Coreia do Sul em um comunicado, sem dar maiores detalhes.

A Coreia do Norte, que possui armas nucleares, testou nas últimas semanas mísseis cruzeiro de longo alcance, uma arma lançada de um trem, que qualificou de míssil hipersônico.

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, cujo governo impulsionou um avanço rápido de sua tecnologia militar, culpou na semana passada os Estados Unidos pelas tensões geradas pelos testes com armas e negou ter intenções hostis.

Seu país enfrenta sanções internacionais por seus programas de armas nucleares e balísticas.

O último lançamento coincidiu com o chamado de um enviado americano para abrir diálogos com Pyongyang.

“Buscaremos a via diplomática com a DPRK para aumentar a segurança dos Estados Unidos e de nossos aliados”, disse Sung Kim, representante especial de Washington para a Coreia do Norte, ao se referir a este país pelas siglas de seu nome oficial em inglês.

Kim Jong Un se reuniu três vezes com o ex-presidente americano Donald Trump, que assegurou ter impedido uma guerra, mas não alcançou um acordo para pôr fim ao programa nuclear norte-coreano.

O atual presidente americano, Joe Biden, prometeu buscar a desnuclearização através da diplomacia.

