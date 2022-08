Consumo de maconha aumenta entre jovens nos EUA

Segundo a pesquisa, 43% disseram ter usado cannabis em 2021, em contraste com 34% em 2016 e 29% em 2011

O consumo de maconha por jovens americanos alcançou níveis recordes no ano passado e o uso de alucinógenos também está aumentando, destaca um novo estudo.

De acordo com o relatório “Monitoring the Future” (monitorando o futuro), da Universidade de Michigan, dos 5.000 jovens pesquisados com entre 19 e 30 anos, 43% disseram ter usado cannabis em 2021, em contraste com 34% em 2016 e 29% em 2011.

Além disso, em 2021, 29% relataram ter usado maconha no mês anterior, na frente dos 21% registrados em 2016 e 17% em 2011. O consumo diário aumentou de 6% em 2011 para 8% em 2016, chegando a 11% no ano passado.

O estudo foi financiado pelo Instituto Nacional de Saúde (NIH), a principal agência de pesquisa médica do governo dos Estados Unidos.

Os autores disseram que os números de consumo de maconha em 2021 foram os “níveis mais altos registrados desde que essas tendências foram monitoradas pela primeira vez em 1988”.

Já para alucinógenos, 8% dos jovens adultos disseram ter consumido LSD, MDMA, mescalina, “cogumelos” ou PCP (fenciclidina) no último ano, acima de 5% em 2016 e 3% em 2011.

Quase 82% dos entrevistados relataram ter consumido álcool nos 12 meses anteriores, um pouco abaixo dos 83,5% em 2016 e 83,8% em 2011.

O estudo não mencionou nenhum motivo para o aumento no consumo de maconha entre os jovens adultos, mas a cannabis recreativa agora é legal em quase 20 dos 50 estados americanos.

© Agence France-Presse