Como será feita a fumaça do conclave na Capela Sistina

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O Vaticano instalou nesta sexta-feira (2), no telhado da Capela Sistina, a chaminé que anunciará a escolha do sucessor do papa Francisco pelo conclave que se inicia na quarta-feira (7).

Conforme a tradição, uma votação inconclusiva será anunciada por fumaça preta. No caso da escolha de um novo pontífice, a fumaça será branca.

Para produzir a fumaça preta, os funcionários do Vaticano acrescentavam palha úmida às cédulas queimadas. Mas a confusão acontecida no conclave de 1958, quando houve diversos alarmes falsos -aparentemente porque a palha não pegou fogo- levou o Vaticano a procurar um sistema menos falível, com o uso de produtos químicos.

Em 2005, o Vaticano começou a usar cartuchos para produzir fumaças com forte efeito branco ou preto.