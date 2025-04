Começa visitação pública ao caixão do papa Francisco, no Vaticano

MICHELE OLIVEIRA

ROMA, ITÁLIA (FOLHAPRESS)

O caixão com o corpo do papa Francisco entrou, sob aplauso dos fiéis, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, às 9h31 (4h31 de Brasília) desta quarta-feira (23), depois de quase dois dias de velório na capela da Casa Santa Marta, onde o pontífice morava.

Transportado em procissão, na manhã ensolarada de Roma, o caixão aberto deixou Santa Marta sob as badaladas de luto do sino. Antes, houve uma oração comandada pelo cardeal camerlengo Kevin Farrell. De lá, o cortejo passou pela praça dos Protomartiri Romani e sob o Arco dos Sinos e chegou à praça São Pedro. Entrou na basílica pela porta central.

No interior da basílica, no altar da Confissão, o camerlengo presidiu nova cerimônia reservada, a liturgia da palavra. No período, a basílica esteve fechada para o público, que começou a entrar na praça por volta das 7h30, para acompanhar a procissão.

Foram ocupadas as 10 mil cadeiras disponibilizadas para os fiéis. Segundo o Vaticano, cerca de 20 mil pessoas acompanham, no total, a cerimônia da praça, pela transmissão ao vivo.