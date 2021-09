Começa em NY cerimônia para marcar o 20º aniversário dos ataques de 11 de Setembro

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, preside a cerimônia ao lado de seus antecessores, incluindo Barack Obama e Bill Clinton

A cerimônia em Nova York para marca o vigésimo aniversário dos atentados de 11 de Setembro começou, neste sábado, no memorial de Manhattan, onde ficavam as torres gêmeas do World Trade Center (WTC) destruídas pelos ataques da Al-Qaeda.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, preside a cerimônia ao lado de seus antecessores, incluindo Barack Obama e Bill Clinton.

Um minuto de silêncio foi observado às 8h46 (9h46 de Brasília), exatamente vinte anos após o primeiro avião sequestrado pelos terroristas ter atingido a Torre Norte.

