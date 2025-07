Com apoio de Trump, Flórida envia primeira leva de imigrantes a ‘Alcatraz dos jacarés’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O primeiro grupo de imigrantes chegou nesta quinta-feira (3) ao centro de detenção construído pelo estado da Flórida, nos Estados Unidos, chamado pelo governo Donald Trump de “Alcatraz dos jacarés” -a prisão foi construída no meio de um pântano isolado, inóspito e cercado de jacarés, cobras e outros animais perigosos.

O centro de detenção foi erguido em tempo recorde na região de Everglades, uma área de mangue de difícil acesso com temperaturas que ultrapassam os 35ºC no verão, abundância de mosquitos e tempestades torrenciais. A instalação é acessível por uma única estrada e por uma pista de pouso.

O secretário de Justiça do estado, o republicano James Uthmeier, disse em um comunicado que “a Flórida se orgulha de poder ajudar a missão do presidente Donald Trump de fazer valer a lei de imigração”.

Uthmeier é a principal autoridade por trás do projeto, que não teve financiamento federal e será operado pelo governo da Flórida, de acordo com o Departamento de Segurança Interna.

Entretanto, recursos gastos pelo estado podem ser reembolsados pelo Executivo federal -o centro deve custar cerca de US$ 450 milhões por ano (R$ 2,43 bilhões) e ter capacidade total para 5.000 detentos.

Imagens divulgadas pelo governo da Flórida mostram beliches construídas entre gaiolas, mas reportagens anteriores da imprensa americana afirmavam que os imigrantes também ficarão em barracas.

O complexo tem segurança mínima, e as autoridades parecem contar principalmente com a ameaça dos jacarés para desestimular tentativas de fuga.

Políticos do Partido Republicano têm utilizado a abertura do centro para mobilizar a base trumpista, compartilhando memes de jacarés com bonés do ICE, o serviço de imigração dos EUA, e até mesmo vendendo produtos com o nome “Alcatraz dos jacarés”, que é uma referência à famosa prisão na Califórnia.

Os primeiros imigrantes enviados para o centro foram detidos pela polícia da Flórida, que está cooperando com o governo federal para identificar imigrantes em situação irregular que já estavam presos no estado para que possam ser deportados.

Segundo a agência de notícias Associated Press, um grupo de deputados estaduais do Partido Democrata pretende visitar a prisão em uma “visita legislativa oficial” para supervisionar o tratamento dos imigrantes detidos. “Temos o direito legal e a responsabilidade moral de inspecionar o local, cobrar respostas, e expor esse abuso antes que seja replicado em todo o país”, disseram os democratas.

Grupos ambientais foram à Justiça para tentar impedir a construção e operação do centro, dizendo que ela não passou pelos trâmites necessários para determinar o impacto à fauna e flora locais. As ONGs também dizem que o projeto é uma forma “cruel e desumana” de tratar imigrantes.

Na última terça (1º), Trump visitou o centro de detenção, acompanhado do governador da Flórida, Ron DeSantis, e da secretária de Segurança Interna, Kristi Noem. “Dei uma olhada lá fora e não acho que é um lugar no qual eu gostaria de sair para caminhar”, disse Trump depois da visita. “Estamos cercados de mangue traiçoeiro por todos os lados, e a única saída é a deportação.”