Colômbia manifesta interesse em renovar frota de aviões militares da Embraer, diz Bolsonaro

Ricardo Della Coletta e Marianna Holanda

BRASÍLIA, DF

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta terça-feira (19) que o líder colombiano, Iván Duque, manifestou interesse em renovar a frota de aviões militares de seu país com aeronaves da Embraer. Bolsonaro e Duque tiveram uma reunião nesta terça no Palácio do Planalto, durante visita oficial do colombiano ao Brasil.



“Também uma questão muito importante, a cooperação fronteiriça e de segurança. As Farc [Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia] obviamente nos preocupam, e não apenas na Colômbia. Temos um bom relacionamento, também somado isso, na questão da defesa, onde o senhor presidente [Duque] manifestou interesse em renovar a sua frota de aviões de treinamento, em especial da família dos Super Tucanos”, declarou Bolsonaro.



Duque, por sua vez, não fez referência em sua fala sobre interesse de compra de novas aeronaves da Embraer. De acordo com interlocutores, a delegação colombiana apresentou na reunião disposição de iniciar conversas sobre a aquisição de novos aviões da Embraer, não apenas Super Tucanos. As aeronaves são consideradas pelos colombianos equipamentos adaptados às suas necessidades.



Em seu discurso, o presidente colombiano destacou a cooperação do país com o Brasil na área de defesa, “onde estamos enfrentando ameaças de crime transnacional com todas as nossas capacidades”. Mais tarde, em declarações a um grupo de jornalistas colombianos que acompanharam a visita, Duque destacou que os dois governos assinaram um acordo de cooperação na área de aeronáutica e que espera que empresas de seu país sejam incluídas nas cadeias de produção de peças de aeronaves.



“Também quero destacar que se abre um caminho para que a Colômbia entre na cadeia para ser fornecedora de peças de aeronaves. É um processo que está sendo construído com Embraer para que empresas colombianas possam estar nessa cadeia”, disse Duque.