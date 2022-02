Civis se unem contra forças russas

A população segue o pedido da Defesa do país, que pediu que, caso moradores avistem russos, os denuncie à polícia e os ataque com coquetéis molotov

Durante o segundo dia de conflitos entre russos e ucranianos, um grupamento civil da cidade de Mykolayiv, ao sul da Ucrânia, se uniu e se prepara para enfrentar as forças russas com Molotov.

A população segue o pedido do Ministério de Defesa do país, que pediu que, caso moradores avistem russos, os denuncie à polícia e os ataque com coquetéis molotov.





Nesta sexta-feira (25), a Rússia de Vladimir Putin alcançou a capital ucraniana, Kiev, e, mais uma vez a bombardeou. Segundo o prefeito, Vitali Klitschko, neste exato momento a região está sob ataque.

Veja o vídeo:

Ainda nesta sexta, Putin informou estar disposto a negociar com o presidente ucraniano Volodimir Zelenski. Segundo o porta-voz Dmitri Peskov, Putin está disposto a enviar uma delegação a Minsk, em Belarus, para discutir “a neutralidade da Ucrânia”.