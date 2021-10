Cinco mortos em desabamento parcial de prédio na Geórgia

Cinco andares do prédio desabaram na sexta-feira (8), esmagando vários carros estacionados em frente, segundo a polícia, que havia reportado “até 15 pessoas” sob os escombros

Cinco pessoas morreram no desabamento parcial de um prédio na cidade turística de Batumi, Geórgia, informou a polícia neste sábado (9), culpando a reforma de um apartamento.

“Até o momento, as equipes resgataram dois cidadãos que foram hospitalizados e extraíram cinco corpos dos escombros”, disse a polícia em um comunicado esta manhã.

Três pessoas foram presas como parte da investigação aberta sobre o acidente, de acordo com a mesma fonte.

Trata-se do proprietário de um apartamento no andar térreo e dois trabalhadores responsáveis pela reforma.

Os investigadores constataram que os dois homens, guiados pelo proprietário do apartamento, realizavam uma obra “em flagrante violação das normas de segurança que resultou no desmoronamento da entrada do edifício”.

Todos os três podem pegar de 2 a 10 anos de prisão.

Centenas de socorristas foram enviados ao local na sexta-feira. O primeiro-ministro Irakli Garibashvili e o ministro do Interior Vakhtang Gomelaouri também visitaram Batumi.

