Cidades da Grande Buenos Aires registram queda de flocos de neve e granizo

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS)

Na manhã gelada de segunda-feira (23), moradores da Grande Buenos Aires, em cidades como Pilar e José Carlos Paz, passaram a publicar em suas redes sociais relatos de queda de flocos de neve.



O Serviço Nacional de Meteorologia já havia antecipado que segunda e terça-feira (24) seriam os dias mais frios desde o início de 2025, que deve ser de baixas temperaturas até o início da próxima semana, emitindo alertas que não descartavam neve na cidade de Buenos Aires pela primeira vez desde 2007 -essa última previsão não se confirmou.



As previsões meteorológicas calculavam que a chance de nevar na cidade de Buenos Aires era baixa, mas que em bairros e distritos mais altos do chamado Conurbano Bonaerense -o conjunto de municípios no entorno da capital argentina- poderia registrar queda de granizo e de poucos flocos de neve.



Os relatórios meteorológicos apontam que o que ocorreu nas cidades próximas à capital foi chuva com o congelamento de algumas gotas. Quedas de granizo também foram registradas nas cidades de Morón, Moreno, Los Polvorines e General Rodríguez.



Já no sul da província de Buenos Aires, onde o fenômeno é mais comum, houve registros de neve ainda no domingo (22), em Sierra de la Ventana, Puán e Villa Ventana, com o chão ficando coberto de branco em algumas localidades.



A chegada da onda polar fez crescer a expectativa dos portenhos por uma nevasca na cidade. De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional, na cidade de Buenos Aires a temperatura máxima será de 15°C até segunda-feira (30).



A maior nevasca documentada no país ocorreu de 22 a 23 de junho de 1918, e em Buenos Aires a memória mais fresca é de julho de 2007.



As baixas temperaturas, no entanto, foram suficientes para inspirar uma série de memes envolvendo a produção argentina “O Eternauta”, série inspirada em uma história em quadrinhos que começa justamente com uma misteriosa tempestade de neve -neste caso, tóxica- cobrindo a capital argentina.