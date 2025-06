Pedágios em São Paulo ficarão mais caros a partir de 1 de Julho

As tarifas de pedágio das rodovias paulistas vão ficar mais caras, em média 5,31% a partir da próxima terça-feira (1º). O aumento vale para todas as rodovias estaduais concedidas à iniciativa privada, com exceção da concessionária Entrevias, cujo reajuste se dará a partir do dia 6 de julho.

O reajuste foi autorizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e publicado no Diário Oficial desta terça-feira (24).

As tarifas de pedágios subirão para as seguintes rodovias:

Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes (Autoban);

Concessionária de Rodovias do Interior Paulista (Intervias);

Concessionária Rota das Bandeiras;

Renovias Concessionária;

Rodovias das Colinas;

Concessionária Auto Raposo Tavares (Cart);

ViaRondon Concessionária de Rodovia;

Concessionária Rodovias Integradas do Oeste (SPVias);

Concessionária Rodovias do Tietê;

Concessionária Ecovias dos Imigrantes;

Concessionária Ecovias do Leste Paulista;

Concessionária do Rodoanel Oeste; Concessionária SPMar e

Rodovia dos Tamoios.

O reajuste médio para cada rodovia paulista foi baseado na variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre os meses de junho de 2024 e maio de 2025.

No sistema Anchieta-Imigrantes, da concessionária Ecovias, por exemplo, o valor do pedágio vai saltar dos atuais R$ 36,80 para R$ 38,70 para veículos de passeio que saírem da capital com destino ao litoral sul.

*Com informações da Agência Brasil