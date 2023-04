China: ministro da Defesa se reunirá com homólogo em Moscou na próxima semana

A visita de Li ressalta o fortalecimento do envolvimento da China com a Rússia, com a qual alinhou amplamente sua política externa

O ministro da Defesa chinês, general Li Shangfu, visitará a Rússia na próxima semana para reuniões com o homólogo Sergei Shoigu e outros oficiais militares, disse o Ministério da Defesa da China nesta sexta-feira, 14. A visita de Li ressalta o fortalecimento do envolvimento da China com a Rússia, com a qual alinhou amplamente sua política externa na tentativa de remodelar a ordem mundial para diminuir a influência dos Estados Unidos e de outras democracias ocidentais. A viagem segue uma visita oficial a Moscou no mês passado por Xi, que enfatizou como a China está se tornando cada vez mais o parceiro sênior no relacionamento, uma vez que fornece à Rússia cobertura política e uma linha de vida econômica durante sua guerra contra a Ucrânia. Estão Conteúdo