China e Índia se abstêm em votação de resolução vetada pela Rússia no Conselho de Segurança da ONU

A China e a Índia se abstiveram no Conselho de Segurança da ONU na votação sobre uma resolução contra as ações militares da Rússia na Ucrânia. Como já esperado, os russos -que têm privilégio por serem membros permanentes do órgão- vetaram o documento, sendo o único país a votar contra a resolução.

A resolução, se aprovada, condenaria a agressão da Rússia e reafirmaria a soberania, independência e integridade do território ucraniano. O documento também exigiria que os russos retirassem imediatamente suas tropas do país vizinho, além de garantir a rápida assistência humanitária às pessoas que sofrem com o conflito.

A abstenção da Índia é, de certa forma, simbólica, já que o país é um dos principais aliados dos Estados Unidos na Ásia Central, ainda que tenha parcerias bélicas com Moscou. A Casa Branca vê Nova Déli como peça fundamental na disputa econômica com a China.

Desde a invasão russa, a Índia vem se mostrando relutante em criticar diretamente a Rússia, o que incomodou o governo americano. Ao ser questionado sobre a posição indiana quanto ao conflito, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse na quinta (24) que Washington ainda está em “consultas” não resolvidas com o país aliado.

Nesta sexta, em tentativa de justificar a abstenção, o diplomata indiano que representa o país no Conselho de Segurança declarou que “todos os membros precisam respeitar e encontrar uma forma construtiva para se entenderem”. Ainda assim, o embaixador destacou que “é evidente que parte da diplomacia foi ignorada”, sem citar diretamente a Rússia em seu discurso.

Além de China e Índia, os Emirados Árabes Unidos também abstiveram na votação.