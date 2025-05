China anuncia que vai negociar tarifas com EUA a partir de sexta

NELSON DE SÁ

PEQUIM, CHINA (FOLHAPRESS)

O Ministério das Relações Exteriores da China anunciou em Pequim, no início da manhã desta quarta (7), que o vice-primeiro-ministro He Lifeng visitará a Suíça de 9 a 12 de maio para “conversas com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos”, Scott Bessent.

Lifeng, descreve o comunicado, vai estar na condição de “líder chinês das relações econômicas e comerciais China-EUA”. Será o início das negociações sobre as tarifas impostas por Washington contra produtos chineses.

Produtos chineses importados pelos EUA são alvo atualmente de uma tarifa total de até 145%. O percentual é resultado da soma da taxa anunciada pelo presidente Donald Trump no mês passado, de 125%, a uma tarifa de 20% aplicada no início deste ano. Em reação, também no mês passado, a China impôs uma tarifa de 125% sobre os produtos americanos.