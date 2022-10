Chefe dos bispos portugueses é alvo de denúncia por encobrimento de abusos

A denúncia foi “transmitida ao Ministério Público de Braga e ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa

A Justiça portuguesa confirmou neste sábado (1º) que está analisando uma denúncia contra o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), que segundo a imprensa local é suspeito de ter encoberto um caso de abuso sexual de crianças em Moçambique em 2011.

A denúncia foi “transmitida ao Ministério Público de Braga (uma cidade do norte do país) e ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, para ser estudada”, confirmou o Ministério Público à AFP.

De acordo com a edição de sábado do jornal Público, o monsenhor José Ornelas, atual bispo de Leiria Fátima (centro) e presidente do CEP, é suspeito de ter encoberto um caso de abuso sexual num orfanato moçambicano que envolveu um padre italiano em 2011.

A Conferência Episcopal Portuguesa reagiu de imediato em nota para reconhecer que o monsenhor José Ornelas tinha “recebido informação sobre possíveis maus tratos” em 2011, mas que depois de uma investigação “nenhuma prova” foi apurada.

Tanto a Justiça de Moçambique como a italiana decidiram arquivar o caso, diz a nota da igreja, acrescentando que até o momento o monsenhor José Ornelas não tinha sido informado da abertura de uma investigação pelo Ministério Público.

Nos últimos meses, a Justiça portuguesa abriu várias investigações sobre alegadas agressões sexuais na Igreja como resultado dos depoimentos de supostas vítimas recolhidos por uma comissão independente.

