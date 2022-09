Charles III promete servir aos britânicos por toda a vida, como Elizabeth II

Em um discurso, ele chamou Elizabeth II, que reinou por 70 anos, de “uma inspiração e um exemplo” para ele e sua família

O rei Charles III prometeu, em seu primeiro discurso como monarca nesta sexta-feira (9), servir aos britânicos por toda a vida, cumprindo a promessa feita por sua falecida mãe, Elizabeth II, em seu aniversário de 21 anos.

“Renovo diante de vocês este compromisso de serviço durante toda a vida”, disse Charles, prestando uma forte homenagem à “vida de serviço” de sua mãe, que faleceu na quinta-feira (9) aos 96 anos, ao seu “amor à tradição”, sua “adesão destemida ao progresso”, mas também ao seu “calor e humor”.

Em um discurso televisionado do Palácio de Buckingham, onde chegou à tarde, ele chamou Elizabeth II, que reinou por 70 anos, de “uma inspiração e um exemplo” para ele e sua família.

“Como a rainha fez com devoção inabalável, eu também me comprometo solenemente agora, durante o tempo restante que Deus me conceder, a defender os princípios constitucionais que estão no coração de nossa nação”, acrescentou.

Ele anunciou que seu herdeiro, o príncipe William, receberá seu título de príncipe de Gales.

“Também quero expressar meu amor por Harry e Meghan enquanto eles continuam construindo suas vidas no exterior”, declarou o soberano, cujo relacionamento é notoriamente ruim com seu filho mais novo.

Harry viajou sozinho na quinta-feira, num voo regular, para Balmoral, aonde chegou bem depois do anúncio da morte da soberana, enquanto os membros ativos da família real, incluindo o seu irmão, William, foram levados pela Royal Air Force.

O novo rei ressaltou também “o serviço público leal” de sua esposa, Camilla, agora rainha consorte, mas que sofreu por muito tempo por ser acusada pelo rompimento do casamento entre Charles e a princesa Diana.

“Sei que ela será capaz de atender às demandas de seu novo papel com a dedicação inabalável em que tanto confio”, disse ele.

“E a minha mãe querida, enquanto você embarca em sua última grande viagem para se juntar ao meu querido falecido pai, só quero dizer isso: obrigado”, acrescentou Charles III.

© Agence France-Presse