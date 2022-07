Casos de covid caíram nas Américas pela primeira vez em cinco semanas

Na Europa, a cobertura vacinal é maior, o que faz com que muitos dos casos não evolua com gravidade nem precise de hospitalização

A Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) afirma que o número de casos de covid-19 recuou nas Américas, na semana mais recente. Isso ocorreu pela primeira vez em cinco semanas, mas o nível de casos segue “elevado”, afirmou hoje Mary Lou Valdez, vice-diretora da Opas, durante entrevista coletiva virtual. A entidade informou que foram registrados mais de 1,6 milhão de casos do vírus na região, na semana mais recente.

Valdez comparou o caso das Américas com o da Europa. Segundo ela, nos países europeus a cobertura vacinal é maior, o que faz com que muitos dos casos não evolua com gravidade nem precise de hospitalização. Já nas Américas há proporcionalmente menos vacinados, inclusive entre grupos de risco, como idosos e profissionais de saúde, o que pressiona os sistemas de saúde em caso de surtos, advertiu, pedindo que os países avancem mais nessa frente. Além disso, ela comentou que, diante de subvariantes da Ômicron mais transmissíveis, a máscara e o distanciamento social são instrumentos eficazes para reduzir os casos.

A Opas também comentou sobre o quadro da varíola dos macacos. Na região, a maioria dos casos é registrada em Estados Unidos, Canadá e Brasil, informou. Chefe da Gestão de Ameaças Infecciosas da entidade, Andrea Vicari disse que já foram registrados 5.284 casos dessa doença na região, em 18 países. “Observa-se alta gradual de casos em alguns países, mas ela não é exponencial”, avaliou ele.

Estadão conteúdo