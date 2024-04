Casal dos EUA com diferença de altura de 86 cm quebra recorde mundial

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Larry McDonnell, 42, e Jessica Burns-McDonnell, 40, entraram para o Guinness World Records como o casal heterossexual com maior diferença de altura em todo o mundo.

Diferença é de 86,36 centímetros. Jessica é mais alta, com 1,77 m. Enquanto Larry, mais baixo, mede 91,44 centímetros. O recorde anterior pertencia ao casal britânico James e Chloe Lusted, cuja diferença de altura é de 56,8 centímetros.

Jessica e Lary se conheceram durante o colegial. Em entrevista ao site do Livro dos Recordes, eles contaram que tinham o mesmo grupo de amigos e sempre foram próximos, mas só engataram o relacionamento anos depois.

Os dois começaram a namorar em 2006, casaram no mesmo ano e estão juntos há 18 anos. Eles moram no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, e são pais de quatro filhos: Olivia, 16, Daxx, 15, Victoria, 12, e o caçula, Felix, de 1 ano.

Larry exaltou a parceria de Jessica. “Ela foi a primeira pessoa com quem podia ser eu mesmo. Ela ria das minhas piadas estúpidas e adorava tudo que eu falava. Ela realmente me incentiva a me destacar e sempre esteve ao meu lado”, contou.

Jessica diz que Larry é seu “alicerce”. “Ele tem sido meu alicerce, a pessoa que, quando eu não conseguia me levantar da cama, falou para mim: ‘Eu vou te levantar e vou fazer tudo ficar bem’. E é isso que tem sido estar com Larry”, declarou.