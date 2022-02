Casa ‘pé na areia’ de alto padrão desaba e deixa destroços em praia dos EUA

A casa de cinco quartos, avaliada em quase US$ 330 mil (R$ 1,7 bi), desabou na madrugada da última quarta-feira (9)

Uma casa de alto padrão construída de frente para o mar desabou nesta semana e espalhou destroços por mais de 20 km em Outer Banks, uma barreira formada por uma série de ilhas que se projetam ao largo da costa da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Não houve feridos.

A casa de cinco quartos, avaliada em quase US$ 330 mil (R$ 1,7 bi), desabou na madrugada da última quarta-feira (9) deixando o primeiro andar achatado, de acordo com fotos divulgadas pelo órgão nacional de preservação da região, e espalhando pedaços de madeira e outros detritos no mar e na praia.

O Cape Hatteras National Seashore, responsável pela região, divulgou um comunicado na última sexta-feira (11) alertando a população, em especial surfistas e marinheiros, para que tenham cautela nessas áreas. “Os detritos de madeira que chegam à praia podem conter pregos afiados e expostos que podem causar danos”, afirmou.

A praia perto do local da casa desmoronada está temporariamente fechada devido às condições inseguras, e um mutirão está sendo programado para esta segunda-feira (14), com chamamento de voluntários para ajudar. O Cape Hatteras National Seashore divulgou em seu site orientação aos interessados em participar.

“Agradecemos muito aos moradores do condado de Dare e os visitantes de Seashore que colaboraram desde o primeiro dia do desabamento da casa, recolhendo e movendo grandes quantidades de detritos para acima da linha da maré alta”, disse David Hallac, superintendente dos Parques Nacionais do Leste, em comunicado.

Segundo o jornal Miami Herald, muitas casas à beira-mar ao longo dos Outer Banks correm o risco de desmoronar devido à erosão. O proprietário da casa que desabou contratou uma empresa especializada para remover o que resta do imóvel no local e os detritos ao redor.