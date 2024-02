Casa Branca diz que autoridades russas ‘devem devolver’ corpo de Navalny à mãe

“Os russos devem devolver o filho dela”, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, aos jornalistas em Washington

As autoridades russas devem devolver o corpo de Alexei Navalny à mãe, afirmou a Casa Branca nesta quinta-feira (22), dias após a morte do líder opositor em uma prisão no Ártico.

“Os russos devem devolver o filho dela”, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, aos jornalistas em Washington. Trata-se de permitir que a mãe possa “adequadamente prestar homenagem […] à coragem, bravura e serviço de seu filho”.

