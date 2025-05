Casa Branca critica Igreja Episcopal por negar-se a reassentar sul-africanos brancos

O primeiro grupo de africâneres da África do Sul a chegar para reassentamento ouve os comentários do Secretário de Estado Adjunto dos EUA, Christopher Landau, e do Secretário de Segurança Interna Adjunto dos EUA, Troy Edgar (ambos fora do quadro), após sua chegada ao Aeroporto Internacional Washington Dulles, em Dulles, Virgínia, em 12 de maio de 2025. O presidente Donald Trump defendeu na segunda-feira a decisão de reassentar um grupo de africâneres brancos nos Estados Unidos como refugiados, afirmando que eles estavam fugindo de uma “situação terrível” na África do Sul. Os comentários de Trump a repórteres na Casa Branca ocorreram poucas horas antes da chegada de um grupo inicial de cerca de 50 africâneres a um aeroporto nos arredores de Washington. (Foto de SAUL LOEB / AFP)