Questionada sobre Biden não conversar com Bolsonaro, Casa Branca cita agenda

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, foi questionada hoje sobre o fato de que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não teria dialogado com o brasileiro, Jair Bolsonaro.

Psaki disse que Biden “obviamente tem uma agenda cheia” e que conversa com muitos líderes globais, “mas não com cada um deles” Além disso, ela ressaltou que existe sim um diálogo bilateral de autoridades de “alto nível” entre as duas nações.

Psaki também foi perguntada sobre declaração de Biden da semana passada sobre pagar o Brasil para manter suas florestas. Segundo a porta-voz, a fala do presidente americano foi dada num contexto de discussão sobre a importância de mobilizar recursos para preservar florestas.

Segundo ela, a preservação ambiental passa por mobilizar apoio dos setores público e privado com essa finalidade. A porta-voz não deu, porém, nenhum detalhe sobre eventuais novidades nessa frente.

Estadão Conteúdo