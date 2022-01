Carro recheado de corpos é deixado em frente ao escritório de governador no México

O carro foi encontrado pelos funcionários do governo, estacionado em uma praça iluminada com árvore de Natal. As vítimas tinham aparentes sinais de espancamento e hematomas

Dez corpos foram encontrados dentro de um Mazda SUV do lado de fora do escritório do governador de Zacatecas, no México, David Monreal. Nesta sexta-feira (7), as autoridades do México prenderam dois suspeitos.

O carro foi encontrado pelos funcionários do governo, estacionado em uma praça iluminada com árvore de Natal. As vítimas tinham aparentes sinais de espancamento e hematomas.

Em entrevista, Monreal disse que a segurança tem sido o maior desafio de sua gestão. “Pouco a pouco vamos recuperar a nossa paz. O que recebemos foi uma herança amaldiçoada”, disse o governador. Com 1.050 assassinatos em 2021, Zacatecas é uma das regiões mais violentas do México.