Carlo Acutis, o primeiro santo influencer, será canonizado em abril de 2025, anuncia papa Francisco

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O beato Carlo Acutis, conhecido também como santo influencer, será canonizado no Jubileu dos Adolescentes, que ocorrerá de 25 a 27 de abril de 2025, conforme anúncio do papa Francisco nesta quarta-feira (20) ao final da audiência geral na Praça de São Pedro.

Carlo, adolescente italiano nascido em Londres, será o primeiro santo millenial -uma pessoa nascida entre o início dos anos 1980 e o final dos anos 1990. Ele morreu de leucemia aos 15 anos em 2006, em Monza, na Itália.

De acordo com o Vatican News, portal de informações da Santa Sé, Francisco também anunciou a canonização do estudante Pier Giorgio Frassati. Ele se tornará santo no Jubileu dos Jovens, realizado de 28 de julho a 3 de agosto do próximo ano.

Frassati morreu aos 24 anos, de poliomielite, em 1925. Nascido em Turim, na Itália, era conhecido por sua paixão pelo alpinismo e pela caridade. Foi beatificado em 1990 por João Paulo 2º.

Segundo a fé católica, santos são pessoas que, após a morte, intercedem junto a Deus para a realização de milagres na terra.

Os dois são considerados modelos e pontos de referência para a fé de milhares de jovens em todo o mundo.

“Quero dizer que no próximo ano, no Jubileu dos Adolescentes, canonizarei o beato Carlo Acutis e, no Jubileu dos Jovens, no próximo ano, canonizarei o beato Pier Giorgio Frassati”, anunciou o papa.

Carlo Acutis era conhecido por sua devoção aos milagres Eucarísticos e aparições Marianas, os quais catalogou em um website que ele mesmo desenhou. Sua habilidade em divulgar os ensinamentos da igreja na internet o levou a ser chamado de “influenciador de Deus” e “padroeiro da internet”.

Ele foi beatificado em 2020 após o Vaticano reconhecer um milagre realizado por ele no Brasil: um menino com um pâncreas malformado que foi curado após a criança ter contato com uma camiseta de Acutis.

O segundo milagre, que levou à canonização do influenciador, foi a recuperação de uma estudante universitária da Costa Rica que sofreu um grave traumatismo craniano após cair de bicicleta em Florença.

Após os médicos afirmarem que ela corria risco de morrer, a mãe foi ao santuário da Renúncia, em Assis, também na Itália, onde orou pela intercessão de Acutis. Dias depois, a hemorragia cerebral desapareceu e a estudante melhorou.