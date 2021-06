Brasileiro causa tumulto ao ir buscar Lamborghini de R$ 22 milhões em Londres

Henrique Grossi ainda tem uma McLaren Senna, uma Ferrari Portofino e uma Lamborghini Aventador S além de um jato particular para oito passageiros

Um empresário brasileiro radicado em Londres comprou uma rara Lamborghini Sián, em Londres, no valor equivalente a R$ 22,5 milhões. Porém, no momento em que ele foi retirar o veículo da concessionária acabou criando um tumulto nas ruas.

O empresário Henrique Grossi optou por levar para casa o primeiro esportivo híbrido leve da marca. Os curiosos se aglomeraram na frente do local no intuito de tirar fotos e registrar o momento. Tudo foi documentado em um canal de YouTube.

São apenas 63 modelos no mundo e um deles está na garagem de um brasileiro. Segundo o Autoesporte, o carro traz o motor a combustão V12 6.5 aspirado de 785 cavalos. A potência chega a 819 cavalos e atinge 100 km/h em apenas 2,8 segundos.

Grossi também tem outras máquinas. Além do novo modelo, na cor cinza com detalhes chamativos em vermelho e em fibra de carbono, na garagem dele é possível ver que há um McLaren Senna, uma Ferrari Portofino e uma Lamborghini Aventador S. O empresário ainda ostenta um jato particular para oito passageiros.