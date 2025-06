Brasileira que caiu em trilha na Indonésia é localizada com drone térmico

Uma equipe de Busca e Salvamento publicou nas redes sociais que localizou a turista brasileira Juliana Marins, de 27 anos, que desapareceu após cair durante trilha no Monte Rinjani, na Ilha de Lombok, na Indonésia.

“O chefe do Escritório de Busca e Salvamento de Mataram, Muhamad Hariyadi, disse que a vítima foi encontrada nesta segunda-feira às 07h05 (horário de Brasília), a aproximadamente 500 metros do ponto inicial da queda”, consta na publicação.

Ainda de acordo com a mensagem, a equipe conjunta de Busca e Salvamento conseguiu encontrar a sobrevivente com a visualização térmica do drone.

“Com base no monitoramento do drone, a vítima não se movia. Atualmente, a equipe conjunta de Busca e Salvamento (SAR) continua trabalhando arduamente para resgatar a jovem, que caiu a centenas de metros de profundidade. Estamos limitados pelo terreno extremo e com neblina ao redor do local do incidente”, publicou.

Ainda nesta segunda-feira, 23, perfil nas redes sociais criado pela família de Juliana divulgou que dois alpinistas experientes estavam a caminho do local de desaparecimento dela. O resgate da publicitária de 27 anos havia sido novamente interrompido na madrugada desta segunda (horário do Brasil), segundo os parentes, por causa das más condições do tempo. Os parentes têm reclamado da demora no resgate.

