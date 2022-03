Bombardeio em Kharkiv deixa 6 mortos e 15 feridos, diz governo local

O ataque teria atingido uma agência de correio próxima a um local onde moradores da cidade de 1,5 milhão de habitantes recebiam ajuda

Autoridades regionais de Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, localizada na porção leste do país, disseram que ao menos seis civis morreram e 15 ficaram feridos após um bombardeio nesta quinta-feira (24).

O ataque, com armas de longo alcance, teria atingido uma agência de correio próxima a um local onde moradores da cidade de 1,5 milhão de habitantes recebiam ajuda humanitária, afirmou o governador regional, Oleg Siniegubov.

As Forças Armadas da Ucrânia disseram que a Rússia tem buscado acelerar operações para capturar as principais cidades do país -Kiev, Tchernihiv, Sumi, Mariupol e Kharkiv.

Ainda nesta quinta, ataques aéreos e terrestres foram registrados em diferentes partes do Donbass, como as cidades de Popasna, Avdiivka e Kramatorsk.