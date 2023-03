Bolsas de NY têm viés negativo, após preço reforçar expectativa por aperto do Fed

As bolsas de Nova York tiveram viés negativo nesta quarta-feira, 1º, após mais uma métrica de preços ampliar preocupações

As bolsas de Nova York tiveram viés negativo nesta quarta-feira, 1º, após mais uma métrica de preços ampliar preocupações sobre inflação e reforçar expectativa por aperto monetário agressivo nos Estados Unidos.

O índice Dow Jones encerrou o pregão em alta marginal de 0,02%, a 32.661,84 pontos mas o S&P 500 perdeu 0,47%, a 3.951,39 pontos, e o Nasdaq cedeu 0,66%, a 11.379,48 pontos.

O índice de gerentes de compras (ISM) industrial dos EUA avançou em fevereiro, segundo levantamento do Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) divulgado hoje. A pesquisa mostrou um avanço forte no subíndice de preços, o que levou o mercado a apostar em uma postura ainda mais firme do Federal Reserve (Fed).

“O argumento para mais aumentos de juros é elevado, já que os custos dos materiais parecem prestes a subir e o Fed ainda não viu uma verdadeira desaceleração da demanda”, explica o analista Edward Moya, da Oanda.

O presidente da distrital do Fed em Atlanta, Raphael Bostic, defendeu hoje que a taxa básica deve ficar acima de 5% até pelo menos meados de 2024. Já o líder da regional de Minneapolis, Neel Kashkari, se mostrou aberto a uma elevação de meio ponto porcentual no próximo encontro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).

O cenário manteve o quadro de cautela que tem imperado nas mesas de operações em Wall Street. Ainda assim, a ação da 3M conseguiu subir 2,28%, após informações positivas sobre um litígio do qual é alvo nos EUA. Já Eli Lilly ganhou 0,94%, depois que a empresa anunciou corte nos preços de insulina.

Estadão Conteúdo