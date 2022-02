Blinken: continuaremos escalada em sanções, caso Rússia avance com invasão

Blinken disse que as sanções já anunciadas mais cedo aumentarão os custos para a Rússia se financiar e atingem membros da elite do país

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que os Estados Unidos continuarão a ampliar sanções contra a Rússia, caso o país avance com a invasão do território ucraniano “Os EUA continuarão a escalar suas sanções, se a Rússia escalar sua agressão à Ucrânia”, afirmou ele, durante entrevista coletiva ao lado do ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, nesta terça-feira, 22.

Blinken disse que as sanções já anunciadas mais cedo aumentarão os custos para a Rússia se financiar e atingem membros da elite do país e seus familiares. Além disso, ele informou que decidiu cancelar uma reunião prevista com o ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, diante da postura recente de Moscou.

A autoridade americana assegurou que os EUA ainda podem recorrer à via diplomática, mas a Rússia “precisa mostrar seriedade” nessa frente para que isso ocorra.

Kuleba, por sua vez, disse que a Ucrânia “nunca reconhecerá” a independência das províncias de Donetsk e Luhansk, como feito pela Rússia. Ele afirmou que o país vizinho “viola a lei internacional” com essa medida e que “a hora de sanções é agora”

Estadão Conteúdo