Blinken anuncia US$ 350 milhões em nova ajuda militar à Ucrânia

O anúncio foi feito após uma série de sanções contra bancos, oligarcas e líderes russos por parte dos EUA e de seus aliados ocidentais para punir a economia russa

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, anunciou neste sábado (26) mais US$ 350 milhões em assistência militar à Ucrânia para lutar contra a invasão russa.

“Este pacote incluirá mais assistência defensiva letal para ajudar a abordar as ameaças blindadas, aéreas e de outro tipo que a Ucrânia enfrenta atualmente”, declarou Blinken, em um comunicado.

O chefe da diplomacia americana lembrou que, quando a Rússia começou a acumular tropas na fronteira com a Ucrânia no último outono boreal (primavera no Brasil), o presidente Joe Biden autorizou US$ 60 milhões em assistência militar imediata a Kiev.

Em seguida, aprovou mais US$ 200 milhões em dezembro, à medida que a ameaça do presidente russo Vladimir Putin se tornava mais aguda.

Agora, os Estados Unidos autorizam um terceiro pacote, “enquanto a Ucrânia luta com coragem e orgulho contra o ataque brutal e não provocado da Rússia”, afirmou.

Isso “eleva a assistência de segurança total que Washington destinou à Ucrânia no ano passado para mais de US$ 1 bilhão”, acrescentou.

O novo pacote de ajuda “é outro sinal claro de que os Estados Unidos apoiam o povo da Ucrânia, enquanto defende sua nação soberana, corajosa e orgulhosa”, acrescentou o secretário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O anúncio foi feito após uma série de sanções contra bancos, oligarcas e líderes russos por parte dos Estados Unidos e de seus aliados ocidentais para punir a economia russa, Putin e seu círculo íntimo pela invasão da Ucrânia.

© Agence France-Presse