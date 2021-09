Bispo se apaixona por autora de livros eróticos e deixa Igreja Católica

Segundo o site Extra Digital, o Papa Francisco aceitou o pedido de renúncia e já liberou o ex-padre de suas funções

SÃO PAULO, SP

O bispo espanhol Xavier Novell, 52, deixou a Igreja Católica após se apaixonar pela escritora de livros eróticos satânicos Silvia Caballol, 38. Segundo o site Extra Digital, o Papa Francisco aceitou o pedido de renúncia e já liberou o ex-padre de suas funções. A história do casal chama atenção, pois Novell, que era bispo desde 2010, era visto como um religioso conservador, tendo experiências com exorcismo e sendo defensor de “terapias de reorientação sexual” para homossexuais.



“Eu me apaixonei e queria fazer as coisas da forma apropriada”, disse o ex-padre em entrevista a BBC. No documento de pedido de renúncia, Novell dizia que suas razões eram “estritamente pessoais, em conformidade com as leis do Código Canônico”. Ainda na entrevista, o ex-bispo afirmou que seu relacionamento com a autora não é o primeiro de sua vida. Antes de iniciar a vida celibatária, ele afirma que se apaixonou e quis casar e ter filhos com uma namorada de 18 anos.



Caballol é uma psicóloga divorciada e autora de livros eróticos de sucesso como “The Hell of Gabriel’s Lust” (“O Inferno da Luxúria de Gabriel”, em português) e a trilogia “Amnesia”. Segundo o site Religión Digital, a escritora é mãe de dois filhos e antes de se divorciar morava em Marrocos.



“Sou uma leitora inveterada de romances eróticos. Eu me considero uma pessoa criativa, que adora amar e ser amada. Faça com que os leitores que por acaso leiam estas palavras saibam que, a partir de agora, também te amamos”, escreveu Caballol.