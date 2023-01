Biden visitará Califórnia na quinta-feira devido às tempestades

A Califórnia sofre desde 27 de dezembro inundações e deslizamentos de terra causados pelas violentas tempestades de inverno

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajará na quinta-feira (19) para áreas da Califórnia devastadas por uma série de tempestades que mataram pelo menos 19 pessoas.

Biden visitará “comunidades afetadas pela destruição deixada pelas recentes tempestades, inspecionará os esforços de reconstrução e avaliará a necessidade de ajuda adicional”, anunciou a Casa Branca na segunda-feira (16) em um comunicado.

A Califórnia sofre desde 27 de dezembro inundações e deslizamentos de terra causados pelas violentas tempestades de inverno.

No sábado, fortes chuvas voltaram a cair na costa do Pacífico, fazendo com que os rios transbordassem e inundassem áreas urbanas, casas e terras agrícolas afetadas por uma seca sem fim.

A série de tempestades pode, no entanto, terminar em breve. O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) prevê “um clima mais seco na Califórnia e no sudoeste dos Estados Unidos” no fim de semana.

© Agence France-Presse