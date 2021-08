Biden rejeita indícios de ‘conluio’ entre o Talibã e o EI em atentado

O presidente norte-americano, Joe Biden confirma prazo de 31 de agosto para retirada dos EUA do Afeganistão

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, negou nesta quinta-feira (26) ter qualquer indicação de um “conluio” entre o Talibã e militantes do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) na realização do atentado mortal em Cabul.

“Até agora, não há evidências dadas por nenhum dos comandantes no terreno de que houve conluio entre o Talibã e o EI para a realização do ocorrido hoje”, disse Biden em uma entrevista coletiva na Casa Branca, referindo-se ao atentado que matou 12 militares americanos no aeroporto da capital do Afeganistão.

Joe Biden confirmou que cumprirá o prazo de 31 de agosto para a retirada das tropas americanas do Afeganistão, apesar dos apelos para que os militares fiquem mais tempo se necessário para completar a evacuação.

Ainda há uma “oportunidade nos próximos dias, entre agora e o dia 31, de conseguir retirá-los”, afirmou Biden em entrevista coletiva após o atentado no aeroporto de Cabul. “Sabendo que é muito possível que tenhamos outro ataque, os militares chegaram à conclusão de que é isso que devemos fazer. Acho que eles estão certos”, completou.