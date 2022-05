Biden e Powell discutirão economia dos EUA e do mundo na terça-feira

A reunião acontece no momento em que a autoridade monetária aperta a política monetária para tentar conter a recente inflação no país

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se encontrará na terça-feira, 31, com o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, para discutir o contexto atual da economia nos Estados Unidos e no mundo, informou a Casa Branca em comunicado.

A reunião acontece no momento em que a autoridade monetária aperta a política monetária para tentar conter a recente inflação no país, que atingiu os maiores níveis em 40 anos.

Em abril, o índice de preços ao consumidor nos EUA subiu 8,3% em relação a igual mês do ano anterior, em desaceleração após alta de 8,5% em março, mas ainda perto dos patamares máximos em quatro décadas.

Estadão conteúdo