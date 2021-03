Biden dobra meta e quer 200 mi de doses de vacinas aplicadas até fim de abril

A mudança acontece após a meta anterior, de 100 milhões de doses, ter sido alcançada no último dia 18, 42 dias antes do final do prazo inicial

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dobrou a meta de vacinação contra o coronavírus em seus primeiros cem dias no cargo. Em sua primeira entrevista coletiva como líder da Casa Branca, o democrata informou que o objetivo do governo, agora, é aplicar 200 milhões de doses no período, que termina no fim de abril.

A mudança acontece após a meta anterior, de 100 milhões de doses, ter sido alcançada no último dia 18, 42 dias antes do final do prazo inicial. “Fui eleito para resolver problemas e o mais urgente neste momento é a covid-19”, afirmou, acrescentando que poderá focar em outras questões daqui para frente, como imigração e armamento.

Biden informou ainda que, até agora, foram feitos 100 milhões de pagamentos a americanos no âmbito do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão sancionado neste mês. Segundo ele, a legislação levou muitos economistas a elevarem as previsões para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, com projeções superiores a 6%.

O presidente ressaltou que a aprovação do projeto ocorreu a despeito de dúvidas de críticos, que diziam que isso não seria possível sem votos da oposição. “Os republicanos terão que decidir se querem trabalhar juntos ou seguir com a divisão”, criticou.

Em meio ao avanço do número de imigrantes na fronteira com o México, o líder americano responsabilizou seu antecessor, Donald Trump, pela situação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão conteúdo