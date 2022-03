Biden diz reconhecer que Fed deve ajustar juros para que preços fiquem estáveis

Segundo ela, o governo americano ainda acredita que a economia do país está “bem posicionada” para lidar com os desafios do futuro próximo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reconhece que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) precisa recalibrar a sua política monetária para garantir que os preços no país fiquem estáveis, segundo disse a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira. “Respeitamos a independência do Fed e Biden já destacou em outras oportunidades que vê como apropriado recalibrar a política monetária”, destacou a porta-voz.

Segundo ela, o governo americano ainda acredita que a economia do país está “bem posicionada” para lidar com os desafios do futuro próximo.

Guerra

Em resposta a pedidos do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para que os EUA enviam jatos de combate para o país se defender da Rússia, Psaki disse que mandar equipamento militar de caráter ofensivo pode ser lido pela Rússia como uma escalada do conflito e não ajudar nos esforços para reduzir as tensões no Leste Europeu.

Assim como autoridades ucranianas e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), o governo americano não notou qualquer esforço do presidente russo, Vladimir Putin, para conter o conflito bélico, disse Psaki.

Estadão Conteúdo