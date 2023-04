Biden considera Trump um ‘perigo’ para a democracia americana

“Eu me sinto bem. Me sinto entusiasmado com as perspectivas” de um segundo mandato, disse Biden, de 80 anos

O presidente americano, Joe Biden, afirmou, nesta quarta-feira (26), que seu antecessor, o republicano Donald Trump, representa “um perigo” para a democracia dos Estados Unidos. “Eu o conheço bem e conheço o perigo que representa para a nossa democracia”, afirmou Biden, durante coletiva de imprensa na Casa Branca com seu contraparte sul-coreano, Yoon Suk Yeol. Leia também Justiça Federal manda tirar do ar o Telegram do Brasil após pedido da PF

Apesar de liminar do STF, STJ continua julgamento sobre benefícios fiscais

Congresso mantém veto a reajuste automático de piso da enfermagem pelo INPC “Eu me sinto bem. Me sinto entusiasmado com as perspectivas” de um segundo mandato, disse Biden, de 80 anos. Biden lançou na terça-feira sua campanha para as presidenciais de 2024, que poderão novamente se tornar um duelo eleitoral contra Trump, que atualmente é o favorito entre os republicanos para as primárias. As pesquisas mostram que muitos americanos não estão animados com a possibilidade de Biden se apresentar de novo, sobretudo pela sua idade. Caso ganhe as eleições, começaria o mandato com 82 anos. Na coletiva de imprensa desta quarta, Biden expressou “respeito” pelas pessoas que avaliam que ele não é a pessoa ideal para esse trabalho cansativo. Porém, acrescentou: “As pessoas vão descobrir, vão ver uma corrida e vão julgar” por si mesmas. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE © Agence France-Presse