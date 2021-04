Biden assegura vacina para todos os americanos, apesar de suspensão da J&J

Em entrevista a repórteres no Salão Oval da Casa Branca nesta terça-feira, 13, o democrata explicou que há cerca de 600 milhões de doses disponíveis

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assegurou que o governo tem doses suficientes para vacinar toda a população americana, mesmo sem o imunizante da Johnson & Johnson (J&J), após autoridades sanitárias do país recomendarem a suspensão do uso do produto em meio a casos raros de coágulos sanguíneos.

Em entrevista a repórteres no Salão Oval da Casa Branca nesta terça-feira, 13, o democrata explicou que há cerca de 600 milhões de doses disponíveis, além dos profiláticos da J&J e da AstraZeneca. “Então, há vacina suficiente que é 100% inquestionável para cada um dos americanos”, disse.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo