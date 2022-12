Bebida alcoólica adulterada provoca 22 mortes na Índia

As mortes aconteceram em particular em duas localidades do estado de Bihar, onde a venda e o consumo de bebida alcoólicas são proibidos

Ao menos 22 pessoas morreram e várias foram hospitalizadas no leste da Índia depois que consumiram bebida alcoólica adulterada, informaram as autoridades locais. As mortes aconteceram em particular em duas localidades do estado de Bihar, onde a venda e o consumo de bebida alcoólicas são proibidos. As proibições estão em vigor em diversos estados indianos, onde destilarias clandestinas produzem álcool para o mercado paralelo. Sagar Dulal Sinha, diretor do hospital do distrito de Saran, informou que 22 autópsias já confirmaram a intoxicação por bebida alcoólica adulterada. Vários homens começaram a passar mal na terça-feira, com vômitos, e pioraram com o passar das horas. Três morreram antes de chegar ao hospital e os demais faleceram quando já estavam internados, entre quarta-feira e quinta-feira. A imprensa local afirma que o número de mortes chega a 31. O policial Santosh Kumar anunciou medidas contra os estabelecimentos clandestinos de venda de bebidas. "Prendemos mais de 10 vendedores de bebidas alcoólicas", declarou o oficial. Dos quase 5 bilhões de litros de álcool consumidos a cada ano na Índia, 40% são produzidos de forma ilegal, segundo a Associação Internacional de Vinhos e Bebidas da Índia. As bebidas alcoólicas clandestinas frequentemente são adulteradas com metanol, para aumentar o seu nível de álcool. A ingestão desta substância pode provocar cegueira, danos ao fígado e a morte. © Agence France-Presse