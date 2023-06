BC argentino decide manter política monetária, com taxa básica de juros (Leliq) em 97% ao ano

A decisão é anunciada um dia após a publicação da mais recente leitura da inflação no país

O Banco Central da República Argentina (BCRA) informou nesta quinta-feira, 15, em comunicado que decidiu manter a política monetária. A taxa básica de juros do país, a taxa de juro nominal das Letras de Liquidez (Leliq) em 28 dias, permanece portanto em 97% ao ano.

A decisão é anunciada um dia após a publicação da mais recente leitura da inflação no país. O índice de preços ao consumidor avançou 7,8% em maio ante abril, com alta de 114,2% na comparação anual. O resultado mensal desacelerou, da alta de 8,4% vista em abril, mas o anual ganhou mais fôlego, depois de um crescimento de 108,8% ter sido observado em abril.

O BCRA diz que em maio a inflação mensal desacelerou, “em linha com as previsões da autoridade monetária”. Ele afirma também que os diversos indicadores de alta frequência de preços no atacado e no varejo monitorados pelo BC “sugerem até agora em junho uma desaceleração adicional no ritmo de crescimento dos preços”.

O comunicado afirma que o BCRA continuará a monitorar a evolução do nível geral de preços, a dinâmica do mercado cambial e dos agregados monetários e seus efeitos, a fim de calibrar sua política de taxas de juros e de gestão da liquidez.

Estadão conteúdo