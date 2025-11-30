Avião usado por Maduro pousa na fronteira com o Brasil

Um avião oficialmente registrado como pertencente ao governo da Venezuela e utilizado em viagens pelo presidente Nicolás Maduro pousou, na noite desta sexta-feira (28), em Santa Helena de Uairén, cidade venezuelana situada na fronteira com o Brasil.

As informações constam em plataformas de monitoramento de tráfego aéreo, como ADS-B Exchange e FlightRadar.

A movimentação chamou atenção por ocorrer em meio à escalada de tensão provocada pela ameaça militar dos Estados Unidos, sob o governo Donald Trump, contra o país sul-americano.

A aeronave é um Airbus A319-133, matrícula YV2984. Ela pousou em Santa Helena de Uairén por volta das 21h10 (horário local), permanecendo no solo por cerca de 40 minutos.

O município está a aproximadamente 250 km de Pacaraima (RR), distância que pode ser percorrida em cerca de três horas de carro. Às 21h50, o avião decolou novamente, retornando a Caracas.

O deslocamento ocorreu um dia antes de Trump anunciar o fechamento do espaço aéreo venezuelano, alegando risco iminente de ataques e citando o aumento das movimentações militares norte-americanas no mar do Caribe. “Considerem o espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela totalmente fechado”, afirmou o presidente dos EUA neste sábado (29).

A aeronave que voou até a fronteira brasileira é a mesma utilizada por Maduro durante sua visita ao Brasil, em 2023, para participar da cúpula de presidentes da América do Sul.

Não há confirmação de que o presidente venezuelano estivesse a bordo neste voo mais recente.