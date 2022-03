Avião que caiu na China despencou 6 mil metros em dois minutos

O avião estava em cruzeiro a uma altitude de 29.100 pés (8,8 mil metros) às 4h20 no horário de Brasília

O Boeing 737-800 da China Eastern Airlines que caiu na madrugada desta segunda-feira (21) com 132 pessoas a bordo na China despencou mais de seis mil metros em apenas dois minutos. As informações são do FlightRadar24, que monitora a atividade de voos mundialmente.

O avião estava em cruzeiro a uma altitude de 29.100 pés (8,8 mil metros) às 4h20 no horário de Brasília. Pouco mais de dois minutos depois, os dados de monitoramento mostram que ele caiu para 7.425 pés (2,2 mil metros) e subiu para 9.075 pés de altitude (equivalente a 2,7 mil metros). Nos 20 segundos que se seguiram, a última altitude rastreada do avião foi de 3.225 pés (pouco mais de 900 metros), indicando uma descida vertical de 31.000 pés por minuto, o equivalente a quase 10 km/min.

O voo da China Eastern partiu da cidade de Kunming às 13h11 (1h11 em Brasília) e estava previsto para aterrissar em Guangzhou às 15h05 (4h05 em Brasília). O avião perdeu contato com os radares perto de Wuzhou, na região de Guangxi.

A cidade de Wuzhou enviou 117 bombeiros com 23 caminhões para o local. Outros 538 bombeiros da região também foram deslocados. Não há informações sobre mortos e feridos até o momento.

O presidente chinês Xi Jinping demandou esforço máximo nas operações de resgate. O país enviou equipes de busca para o local do acidente e ainda procura as caixas pretas do avião, que podem esclarecer o motivo da queda. Eles também devem analisar os outros voos feitos pelo avião, assim como o estado de saúde do piloto.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram destroços do avião doméstico, com um grande incêndio e fumaça branca saindo de uma montanha.