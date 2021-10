Avião com paraquedistas russos cai e mata ao menos 16 pessoas

Os padrões de segurança da aviação russa melhoraram nos últimos anos, mas os acidentes, especialmente envolvendo aviões antigos em regiões remotas, não são incomuns

Um avião L-410 caiu na região do Tartaristão, na Rússia, neste domingo (10), matando 16 pessoas e ferindo sete, segundo os serviços de emergência russos.



O avião estava carregando um grupo de paraquedistas a bordo, disse o Ministério de Emergências. Sete pessoas foram retiradas com vida dos destroços.



O avião era um Let L-410 Turbolet, um bimotor de transporte de curto alcance.



Os padrões de segurança da aviação russa melhoraram nos últimos anos, mas os acidentes, especialmente envolvendo aviões antigos em regiões remotas, não são incomuns.



Um avião de transporte Antonov An-26 caiu no leste da Rússia no mês passado, matando seis pessoas. Todas as 28 pessoas a bordo de um turboélice bimotor Antonov An-26 morreram em um acidente em Kamchatka em julho.