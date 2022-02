Autoridade Ucraniana no Brasil espera apoio brasileiro em Conselho da ONU

De acordo com o encarregado de negócios entre os países, Anatoliy Tkach,, a Ucrânia espera que o Brasil se posicione a favor da condenação da Rússia pela invasão

Em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (25), o representante da embaixada da Ucrânia no Brasil e encarregado de negócios entre os países, Anatoliy Tkach, comentou sobre a saída de brasileiros que estão no país, que sofre com ataques militares da Rússia desde quinta (24). “o Itamaraty e o governo Ucraniano estão trabalhando em conjunto para poder tirar os brasileiros da Ucrânia”, afirmou.

De acordo com o encarregado, a Ucrânia espera que o Brasil se posicione a favor de Estados Unidos e a Albânia, que pediram ao Conselho de Segurança da ONU, que vote a condenação da Rússia pela invasão e a exigência da retirada imediata das tropas russas, na tarde desta sexta. “Esperamos contar com o apoio do Brasil. Estamos vendo o pronunciamento de muitas das autoridades brasileiras. A comunidade internacional está apoiando bastante, de forma sem precedentes”, comentou.

Entretanto, o texto está fadado ao fracasso, pois a Rússia tem poder de veto como membro permanente do Conselho. No entanto, para Washington, o veto mostraria o “isolamento” da Rússia no cenário internacional.

Perguntado sobre a postura de Bolsonaro, que disse se solidarizar coma Rússia, durante a visita ao presidente Vladimir Putin, Tkach foi diplomático. “Eu acho que durante a visita do presidente brasileiro ele também se expressou a favor de uma solução diplomática com o presidente russo”, argumentou.

Na noite desta quinta (24), o presidente Jair Bolsonaro (PL) desautorizou uma fala do vice-presidente Hamilton Mourão sobre a Ucrânia. Na ocasião, Mourão disse que “O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então, o Brasil não concorda com a invasão do território ucraniano”.

Bolsonaro cortou a fala do colega durante sua live semanal. Segundo o mandatário, o general teria dado uma ‘peruada’ quando declarou que o Brasil não concorda diante a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Bolsonaro disse isso ao lado do ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Apesar de ir contra a fala de Mourão, o chefe do Executivo não deu sua opinião sobre o assunto, tampouco sobre qual será a posição brasileira diante o conflito entre a Rússia e Ucrânia.