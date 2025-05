Áudio mostra que Biden teve confusões mentais durante depoimento em investigação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Gravações de áudio obtidas pelo site americano Axios mostram que o ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden teve confusões mentais e dificuldades para se lembrar de acontecimentos marcantes durante depoimento ao conselheiro especial do Departamento de Justiça, em outubro de 2023, quando o democrata estava à frente da Casa Branca.

Os áudios mostram que Biden hesitou ao ser questionado sobre o manuseio indevido de documentos sigilosos, a primeira eleição de Donald Trump e o período em que foi vice-presidente. Os trechos são marcados por pausas longas, murmúrios e lapsos de memória.

Biden tinha 81 anos quando concedeu os depoimentos, em 8 e 9 de outubro daquele ano, logo após os ataques pelo grupo terrorista Hamas contra Israel, no dia 7. As falhas de memória foram uma das razões mencionadas pelo conselheiro especial Robert Hur para não apresentar acusações contra o democrata relacionadas ao manejo dos documentos, apesar de ter encontrado evidências de irregularidades.

“Ele não se lembrava de quando era vice-presidente, esquecendo no primeiro dia da entrevista quando seu mandato terminou (‘se foi em 2013, quando parei de ser vice-presidente?’), e esquecendo no segundo dia quando seu mandato começou (‘em 2009, ainda era vice-presidente?’)”, diz o relatório. Hur investigava a posse de documentos confidenciais por Biden após ele deixar o cargo de vice, em 2017.

A Casa Branca se recusou a divulgar os áudios em 2024 sob o argumento de que se tratavam de materiais protegidos pela lei, o que gerou críticas e especulações sobre o estado mental do então presidente.

A gravação divulgada nesta sexta-feira (17), portanto, confere nova dimensão ao parecer de Robert Hur.

No relatório, o procurador justificou sua decisão de não processar Biden afirmando que um júri provavelmente veria o presidente como “um homem idoso, bem-intencionado, mas com a memória comprometida” – observação que foi duramente criticada pela Casa Branca e por aliados democratas.

No áudio divulgado pelo Axios, Biden é questionado sobre onde havia guardado os documentos após deixar a vice-presidência. “Bem…eu não sei”, respondeu o democrata, depois de uma longa pausa. Em seguida, ele desvia do assunto, comentando episódios aparentemente desconectados daquele contexto, como conversas com pessoas que o incentivaram a disputar a Presidência na corrida eleitoral de 2016.

O ex-presidente também apresentou dificuldade para se lembrar de quando seu filho Beau morreu. “Em que mês Beau morreu?”, perguntou ele. “Meu Deus, 30 de maio”, completou. Depois que uma pessoa lhe disse que a morte ocorreu em 2015, o democrata questionou: “Ele morreu em 2015?”

Biden desistiu de concorrer à reeleição no ano passado após desempenho pífio em debate contra Trump e uma série de gafes levantarem dúvidas sobre sua aptidão para continuar à frente do país por mais quatro anos.

Quem assumiu o topo da célula democrata foi a sua vice, Kamala Harris, que acabou derrotada por Trump nas eleições de novembro.